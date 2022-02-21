Более 250 тыс кемеровчан поставили вакцину от коронавируса

По данным кемеровских властей, всего на данный момент в кузбасской столице вакцинировано 258 202 жителя областного центра. Отмечается, что поставить прививку от COVID-19 может любой желающий, который достиг совершеннолетнего возраста.

Наличие противопоказаний определяет врач на приеме перед вакцинацией. Записаться можно по номеру 122, а также в регистратуре поликлиники.



Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кемеровской области сообщили о более чем 2 160 заболевших коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа.