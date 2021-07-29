Более 200 случаев за сутки: кузбассовцы продолжили заражаться COVID-19

0
Фото:  

Власти Кемеровской области поделились свежими данными по числу заболевших коронавирусом среди жителей региона за минувший день.

По состоянию на 29 июля, еще 206 жителей шахтерского края столкнулись с опасным китайским вирусом, увеличив общее количество случаев инфицирования до 45 668. Новые зараженные живут в следующих территориях региона:


Кемерово-39, Новокузнецк-37, Междуреченск-19, Прокопьевск-14, Мыски-13, Ленинск-Кузнецкий-10, Осинники-9, по 8-Белово и Киселевск, по 6-Анжеро-Судженск и Березовский, Калтан-5, по 4-Новокузнецкий МР, Промышленновский МО и Топкинский МО, по 3-Полысаево, Беловский МР, Гурьевский МР и Ленинск-Кузнецкий МО, по 2-Ижморский МР и Яшкинский МР, по 1-Коаснобродский, Кемеровский МО, Крапивинский МО и Прокопьевский МО.


Вместе с тем за прошедший день в Кузбассе умерли четверо пациентов с ранее диагностированной коронавирусной инфекцией. Успешно завершили курс терапии 195 человек (42 782 с начала пандемии). Сейчас на лечении находятся 1 919 кузбассовцев, еще 14 462 остаются под наблюдением врачей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27535

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined