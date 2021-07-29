Более 200 случаев за сутки: кузбассовцы продолжили заражаться COVID-19

По состоянию на 29 июля, еще 206 жителей шахтерского края столкнулись с опасным китайским вирусом, увеличив общее количество случаев инфицирования до 45 668. Новые зараженные живут в следующих территориях региона:

Кемерово-39, Новокузнецк-37, Междуреченск-19, Прокопьевск-14, Мыски-13, Ленинск-Кузнецкий-10, Осинники-9, по 8-Белово и Киселевск, по 6-Анжеро-Судженск и Березовский, Калтан-5, по 4-Новокузнецкий МР, Промышленновский МО и Топкинский МО, по 3-Полысаево, Беловский МР, Гурьевский МР и Ленинск-Кузнецкий МО, по 2-Ижморский МР и Яшкинский МР, по 1-Коаснобродский, Кемеровский МО, Крапивинский МО и Прокопьевский МО.

Вместе с тем за прошедший день в Кузбассе умерли четверо пациентов с ранее диагностированной коронавирусной инфекцией. Успешно завершили курс терапии 195 человек (42 782 с начала пандемии). Сейчас на лечении находятся 1 919 кузбассовцев, еще 14 462 остаются под наблюдением врачей.