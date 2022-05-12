Более 200 пожаров возникли в Кемерове за три дня

В период с 7 по 10 мая на территории Кемерова удалось зафиксировать 219 очагов возгорания, в числе которых оказались 29 ландшафтных пожаров, в том числе в Сосновом бору Рудничного района, 150 возгораний большегрузных контейнеров. Сейчас город патрулируют 20 маневренных групп, предназначенных для оперативного реагирования на сигналы о воспламенении мусорных баков и сухой травы.

– По прогнозу метеорологов до конца недели ожидаются резкие перепады температур и ветер. Сохраняется высокая пожароопасность, – сказано на сайте местного правительства.

Специалисты городского управления ГОЧС напоминают, что с 15 апреля по 1 июня на территории Кемеровской области действует особый противопожарный режим, в связи с чем запрещены следующие действия:

выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих некоммерческих товариществ;

использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующийся на территориях объектов общественного питания);

запрещается посещение гражданами лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах).

В период действия особого противопожарного режима штрафы за несоблюдение правил пожарной безопасности увеличиваются: наказание для граждан – от 2 000 до 4 000 рублей; для должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.