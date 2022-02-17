Более 200 млн рублей пойдут на создание очистительной станции для кузбасских поселков

В пгт Каз Таштагольского района началось строительство новой станции, которая позволит обеспечить чистой водой жителей двух поселков. Старый гидроузел исчерпал свой ресурс почти на 40%.

— Мы планируем завершить строительство в 2023 году. В результате чистой водой будут обеспечены более 7,5 тысяч жителей поселков Каз и Темиртау, — передает слова губернатора Сергея Цивилева пресс-служба администрации правительства региона.

На постройку станции планируется потратить около 218 млн рублей, большая часть из которых будет выделена из федерального бюджета. Кроме очистительной станции мощностью 360 кубометров в час, проект предусматривает, среди прочего, создание водовода до Темиртау протяженностью 10,5 километров.

Сейчас специалисты подготовили площадку и на следующей неделе приступят к рытью котлована.