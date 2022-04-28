Более 200 кузбассовцев заразились омикроном

Представители Роспотребнадзора сообщили, что в Кузбассе зарегистрировано 203 случая заражения омикрон-штаммом.

Из них два человека были госпитализированы с пневмонией, у остальных заболевание протекало в форме ОРВИ.

– По данным эпидемиологического анамнеза больные за пределы Кемеровской области не выезжали <...> Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме, – сказано в сообщении.

За последнюю неделю медики зарегистрировали 10,5 тыс.случаев обращений в учреждения с признаками ОРВИ.