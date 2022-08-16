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Более 200 кузбассовцев получили опасные заболевания из-за клещей

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Жители Кемеровской области подверглись атакам таежных кровососов, зараженных инфекциями.

По состоянию на 15 августа 2022 года, за минувшую неделю клещи присосались к 363 кузбассовцам, 92 из которых– дети. Всего с начала сезона активности кровососов в регионе было зафиксировано 26 186 укусов, из которых 20% получили жители области в возрасте до 17 лет.


В лабораториях исследовали более 17 000 таежных кровопийц. Из них в 697 был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 6 562 – боррелии, в 1 170 – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 1 054 – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кузбассу.


Медики сообщили о 76 случаях клещевого вирусного энцефалита и 139 случаях иксодового клещевого боррелиоза.

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