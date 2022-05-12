Более 200 кузбассовцев отравились алкоголем с начала года

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Специалисты Роспотребнадзора привели данные о смертельных случаях при употреблении спиртосодержащих напитков в Кемеровской области.

Согласно информации надзорного органа, за январь-март 2022 года в Кузбассе зарегистрирован 231 случай отравления алкогольной продукцией, из которых 70 закончились смертью человека. Примечательно, что оба показателя за последние несколько лет снизились: 1 144 и 146 случаев соответственно в аналогичном периоде 2013 года.


За первый квартал текущего года были проведены проверки на 38 предприятиях, которые занимались реализацией спиртосодержащей продукции. Специалисты обнаружили нарушения на 58% предприятий, сообщают в пресс-службе управления Роспторебнадзора по Кузбассу.


Общая сумма штрафов, назначенных нарушителям, составила около 116 000 рублей.

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