Более 200 кузбассовцев отравились алкоголем с начала года

Согласно информации надзорного органа, за январь-март 2022 года в Кузбассе зарегистрирован 231 случай отравления алкогольной продукцией, из которых 70 закончились смертью человека. Примечательно, что оба показателя за последние несколько лет снизились: 1 144 и 146 случаев соответственно в аналогичном периоде 2013 года.

За первый квартал текущего года были проведены проверки на 38 предприятиях, которые занимались реализацией спиртосодержащей продукции. Специалисты обнаружили нарушения на 58% предприятий, сообщают в пресс-службе управления Роспторебнадзора по Кузбассу.

Общая сумма штрафов, назначенных нарушителям, составила около 116 000 рублей.