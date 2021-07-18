Более 200 человек заразились COVID-19 в Кузбассе за сутки

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Новые пациенты с коронавирусом появились на территории Кузбасса. Стало известно, сколько жителей региона стали зараженными китайским вирусом.

Согласно информации, опубликованной региональным оперштабом, на утро воскресенья, 18 июля, известно о 205 заболевших. Всего зафиксировано 43 452 случаев инфицирования.


За прошедшие сутки из больниц выписали 185 человек, однако проходить лечение продолжили 1 879 кузбассовцев. Под наблюдением медицинских специалистов в настоящее время находятся 13 133 пациентов.


Число инфицированных по муниципалитетам распределилось таким образом:


Кемерово – 45, Юрга – 29, Новокузнецк – 28, Междуреченск – 23, Березовский – 13, Прокопьевск – 11, Промышленновский МО – 11, Юргинский МО – 9, Калтан – 6, Осинники – 6, Яшкинский МО – 5, Крапивинский МО – 4, Прокопьевский МО – 4, Тайга – 3, Кемеровский МО – 2, Топкинский МО – 2, Беловский МР – 1, Гурьевский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Новокузнецкий МР – 1.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что власти рассказали о новых жертвах коронавируса среди кузбассовцев. Кроме того, согласно свежему распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, на территории региона будут действовать новые меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

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