Более 200 человек заразились COVID-19 в Кузбассе за сутки

Согласно информации, опубликованной региональным оперштабом, на утро воскресенья, 18 июля, известно о 205 заболевших. Всего зафиксировано 43 452 случаев инфицирования.

За прошедшие сутки из больниц выписали 185 человек, однако проходить лечение продолжили 1 879 кузбассовцев. Под наблюдением медицинских специалистов в настоящее время находятся 13 133 пациентов.

Число инфицированных по муниципалитетам распределилось таким образом:

Кемерово – 45, Юрга – 29, Новокузнецк – 28, Междуреченск – 23, Березовский – 13, Прокопьевск – 11, Промышленновский МО – 11, Юргинский МО – 9, Калтан – 6, Осинники – 6, Яшкинский МО – 5, Крапивинский МО – 4, Прокопьевский МО – 4, Тайга – 3, Кемеровский МО – 2, Топкинский МО – 2, Беловский МР – 1, Гурьевский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Новокузнецкий МР – 1.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что власти рассказали о новых жертвах коронавируса среди кузбассовцев. Кроме того, согласно свежему распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, на территории региона будут действовать новые меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.