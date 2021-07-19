Более 200 человек за сутки: кузбассовцы продолжили заражаться коронавирусом

По данным на понедельник, 19 июля, медики зафиксировали 203 случая инфицирования коронавирусом за прошедшие сутки. Новые заболевшие выявлены в следующих муниципалитетах:

Кемерово - 39, Новокузнецк - 30, Междуреченск - 20, Юрга - 15, Прокопьевск - 14, Мыски - 11, Осинники - 10, Ленинск-Кузнецкий - 9, Анжеро-Судженск - 8, по 5 - Березовский и Промышленновский МО, по 4 - Белово, Киселевск, Тайга, Кемеровский МО, Новокузнецкий МР и Топкинский МО, по 3 - Полысаево, Юргинский МО и Яшкинский МР, Гурьевский МР - 2, по 1 - Калтан и Прокопьевский МО.

Кроме того, стало известно о смерти семи пациентов с ранее выявленным вирусом за минувшие сутки. Вместе с тем 182 человека выздоровели и не нуждаются в терапии. Таким образом, всего по области столкнулись с COVID-19 43 655 граждан, 40 848 вылечились, еще 914 скончались. Сейчас на лечении остаются 1 893 человека, 13 237 — под наблюдением.