Более 200 человек вышли на уборку кемеровских дорог от снега

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Обильные снежные осадки, которые выпали за первые дни декабря в городе Кемерово, с проезжей части будут убирать 226 человек и 115 единиц спецоборудования.

На борьбу с ноябрьскими сугробами в городе Кемерово вышли 226 человек и 115 единиц спецтехники. Власти отметили, что работникам предстоит отчистить от слоя снега, наледи проезжую и прилотковые части дорог.

— Работы проходят на проспектах Притомском, Ленинградском, Комсомольском, Химиков, бульваре Строителей, улицах Терешковой, Сибиряков-Гвардейцев и на других участках во всех районах города, — рассказали представители местной администрации.

Что касается расчистки придомовых территорий от снежных осадков, то во вторник, 2 ноября, к этой задаче приступили 1 360 дворников.

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