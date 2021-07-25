Более 200 человек пополнили списки зараженных COVID-19 кузбассовцев за сутки

Согласно последним данным на утро 25 июля, в Кузбассе коронавирусной инфекцией заразились еще 203 человека. Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит так:
Кемерово – 37, Новокузнецк – 32, Междуреченск – 16, Осинники – 16, Ленинск-Кузнецкий – 13, Белово – 12, Анжеро-Судженск – 11, Киселевск – 9, Калтан – 8, Березовский – 7, Прокопьевск – 7, Мыски – 6, Тайга – 6, Кемеровский МО – 6, Промышленновский МО – 4, Таштагольский МР – 4, Гурьевский МО – 3, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Прокопьевский МО – 2, Топкинский МО – 1.
Всего к настоящему моменту в регионе официально подтверждено 44 842 случая заражения COVID-19. За время пандемии после заболевания выздоровели 42 008 пациентов, а 945 - скончались. Последний показатель за сутки также увеличился.
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