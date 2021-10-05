Более 20 тысяч кузбассовцев прошли повторную вакцинацию от коронавируса

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В ходе аппаратного совещания представители правительства Кузбасса озвучили число жителей Кемеровской области, которые прошли ревакцинацию от вируса COVID-19.

Из данных от региональных властей следует, что более 20 000 человек повторно ввели вакцину от китайского вируса. Подробности о ситуации с гриппами и ОРВИ на территории региона огласил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

– Все рекомендации говорят, что повторную прививку нужно сделать в течение полугода. Прошу учесть, что защита на фоне высоких цифр заболеваемости ослабевает, поэтому призываю вакцинироваться, – заключил он.

При этом те граждане, которые получили прививку с декабря по март этого года, также могут пройти ревакцинацию.


За отчетный период первый компонент препарата получили почти 130 000 человек, а вот вторую значительно меньшее число 20 754 жителей области. При этом доля людей старше 60 лет из общего числа составила 11 840 человек.

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