По информации на 29 ноября, из Центра охраны здоровья шахтеров в Кузбассе выписан 21 пострадавший при ЧП на кузбасской шахте.

Как сообщает ТАСС, домой горняки отправятся на автобусах.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что количество пострадавших в инциденте на шахте "Листвяжная" достигло более 120 человек. При этом под землей остаются еще несколько десятков шахтеров и горноспасателей, поиски которых продолжаются. Прощание с тремя погибшими на "Листвяжной" спасателями состоялось накануне.