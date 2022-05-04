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Более 20 маршрутов кемеровского транспорта изменят схему движения

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Власти кузбасской столицы предупредили об изменении движения общественного транспорта.

Согласно официальной информации, 4 мая более 20 автобусных маршрутов будут двигаться по измененной схеме с 18:00 до 20:00 часов.

  • Так, № 1т, 16т, 28т, 84, 88, 170э: - в направлении движения в центр города: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, просп. Кузнецкий; - при движении из центра города: просп. Кузнецкий, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, просп. Советский, Университетский мост и далее обычным маршрутом.
  • № 23: пр. Ленина, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, просп. Кузнецкий в обоих направлениях.
  • № 51, 54: пр. Кузнецкий, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, просп. Кузнецкий и далее по маршруту.
  • № 197э: ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, просп. Советский, Университетский мост и далее своим маршрутом.
  • № 7: просп. Ленина, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, просп. Ленина.
  • Автобусные маршруты № 3, 10, 27, 33, 37, 48, 49, 91, 101, 205, 5т, 11т, 15т, 26т: в обоих направлениях: ул. Красноармейская, просп. Кузнецкий и далее обычным маршрутом.
  • Отправление автобусных маршрутов № 168 "Драмтеатр – с.о. Журавли", № 169/177 "Ж.д. Вокзал – п/ф Строитель – д. Тебеньки", № 176 "Драмтеатр – с.о. Азотовец" будет организовано от остановки "КЭМЗ".
  • Троллейбусные маршруты № 1, 7, 15 будут осуществлять движение до остановки "Ресо-Гарантия", сообщают в пресс-службе кемеровской мэрии.

Временные нововведения связаны с проведением в центре города репетиции торжественного марша. Кроме того, по той же причине будет ограничено движение по нескольким улицам Центрального района.

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