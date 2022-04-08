Более 20 человек занимались ликвидацией пожара в Кемерове

Постоянная читательница интернет-журнала AVOKADO поделилась с редакцией снимками, сделанными на проспекте Ленина в Кемерове. На фотографиях запечатлены машины экстренных служб, съехавшиеся к дому №98. При этом с одного из автомобилей протянута лестница к окну четвертого этажа.

‒ Это было где-то около 17:40. Рядом с машинами собрались люди, от места уже отъезжал один из автомобилей пожарных. Дым из окна квартиры не шел, ‒ сообщила читательница в разговоре с корреспондентом AVOKADO.

Журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу за подробностями произошедшего. Специалисты рассказали, что получили сигнал о возгорании в многоквартирном доме. На место выдвинулись семь единиц техники и 24 человека. К моменту прибытия первого подразделения из окна подъезда шел дым, внутри было сильное задымление.

Самостоятельно до прибытия пожарных спаслись шесть человек, огнеборцы эвакуировали еще 11. В подъезде обгорело 27 погонных метров кабеля и 12 приборов учета электроэнергии, а также дверные косяки двух квартир. Кроме того, в одном из жилищ обгорел пол в коридоре, сообщили корреспонденту AVOKADO в ведомстве.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил использования электрооборудования.