Более 20 человек покинули загоревшуюся многоэтажку в Мысках

Сигнал о возгорании в многоквартирном доме на улице Советская в Мысках поступил спасателям в 2:05 по местному времени. После чего на место оперативно выехала группа пожарных из 10 человек, а также четыре единицы спецтехники.

– На момент прибытия борцов с огнем из окна квартиры на шестом этаже шел густой черный дым. В результате пожара в одной из комнат сгорели вещи и мебель на площади 12 квадратных метров, – рассказали подробности AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

Кроме того, из-за опасности люди массово покидали строение. В общей сложности самостоятельно эвакуировались 20 человек, а еще шестерых специалисты вывели из задымленного этажа по лестничным маршам.

Причина возникновения огня устанавливается.