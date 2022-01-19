Более 20 человек покинули загоревшуюся многоэтажку в Мысках

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В кузбасском городе из-за пожара люди были вынуждены экстренно выбираться из многоквартирного строения. Подробности происшествия AVOKADO рассказали в ГУ МЧС Кузбасса.

Сигнал о возгорании в многоквартирном доме на улице Советская в Мысках поступил спасателям в 2:05 по местному времени. После чего на место оперативно выехала группа пожарных из 10 человек, а также четыре единицы спецтехники.

На момент прибытия борцов с огнем из окна квартиры на шестом этаже шел густой черный дым. В результате пожара в одной из комнат сгорели вещи и мебель на площади 12 квадратных метров, – рассказали подробности AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

Кроме того, из-за опасности люди массово покидали строение. В общей сложности самостоятельно эвакуировались 20 человек, а еще шестерых специалисты вывели из задымленного этажа по лестничным маршам.


Причина возникновения огня устанавливается.

Да!
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