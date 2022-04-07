Более 2 млн туристов отдохнули в Шерегеше за зимний сезон

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За минувший сезон популярный в Кузбассе горнолыжный курорт посетили более 2 млн туристов.

По данным региональных властей за минувший зимний сезон популярный горнолыжный курорт Шерегеш посетили 2 млн 6 тыс человек, что на 136 отдыхающих больше, чем прибыло на отдых в шахтерский край в 2021 году. Таким образом, туристический поток увеличился на 7%.

Наша задача сделать Шерегеш круглогодичным курортом мирового уровня. Для этого создаются все необходимые условия — от горных трасс на любой вкус до современной инфраструктуры, в том числе с помощью федеральной поддержки, озвучили планы в кузбасском правительстве.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о введение в тестовом режиме программы лояльности для жителей региона в Шерегеше. К слову, после введения санкций Кемеровской областью могут заинтересоваться туристы, предположили эксперты в сфере туризма.

Да!
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