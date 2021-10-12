Более 2,2 млрд рублей поступит в Кузбасс на модернизацю здравоохранения

Медики женской консультации №1 Новокузнецкой больницы №29 приступили к работе с современным аппаратом УЗИ с высоким уровнем визуализации и технологиями четкого 2D-изображения и 3D-исследования, позволяющие специалистам с высокой точностью оценить анатомические структуры органов пациентов.

Новый аппарат был доставлен в медицинское учреждение в рамках масштабного переоснащения больниц региона, заявил глава Кузбасса Сергей Цивилев.

— Только в 29-ю больницу Новокузнецка за два последних года по разным программам поступило 24 единицы новой техники на общую сумму 130 миллионов рублей. Все это позволяет врачам разных отделений более точно и быстро ставить диагнозы и своевременно начинать лечение, — указал губернатор.

Из данных на сайте администрации следует, что в этом году по федеральному проекту в больницы области уже поступило 11 единиц оборудования для онкоисследований и 17 — для кардиослужбы. Также до конца 2021 года на модернизацию здравоохранения в регионе направят еще более 2,2 миллиарда рублей.

На эти деньги планируется закупить 105 новых автомобилей, 40 модульных медицинских пунктов, а первичное звено получит более 400 единиц оборудования.