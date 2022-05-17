Более 2 000 кузбассовцев за неделю пострадали от укусов клещей

0
Фото:  

Роспотребнадзор по Кемеровской области опубликовал актуальные данные о присасывании клещей к местным жителям за прошедшую неделю.

По их данным, за минувшую неделю за медпомощью по поводу присасывания обратились 2 048 человек, из которых 497 оказались детьми. Если сравнивать с показателями предыдущей недели, тогда было зафиксировано – 1 091 и 241 обращений соответственно, то можно сделать вывод, что случаи укусов увеличились почти в два раза.


Специалисты исследовали 1 519 снятых с пострадавших членистоногих и проверили их на возбудители различных болезней. В 56 клещах обнаружили возбудитель клещевого энцефалита, в 426 обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.


Отмечается, что с начала сезона активности клещей в больницы региона обратились 3 806 человек, из них детей и подростков до 17 лет – 925 человек – 24, 3 % (в 2021 г. – 4230 человек, детей – 1111).

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36353

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined