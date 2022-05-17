Более 2 000 кузбассовцев за неделю пострадали от укусов клещей

По их данным, за минувшую неделю за медпомощью по поводу присасывания обратились 2 048 человек, из которых 497 оказались детьми. Если сравнивать с показателями предыдущей недели, тогда было зафиксировано – 1 091 и 241 обращений соответственно, то можно сделать вывод, что случаи укусов увеличились почти в два раза.

Специалисты исследовали 1 519 снятых с пострадавших членистоногих и проверили их на возбудители различных болезней. В 56 клещах обнаружили возбудитель клещевого энцефалита, в 426 обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Отмечается, что с начала сезона активности клещей в больницы региона обратились 3 806 человек, из них детей и подростков до 17 лет – 925 человек – 24, 3 % (в 2021 г. – 4230 человек, детей – 1111).