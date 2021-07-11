Более 190 человек в Кузбассе заразились коронавирусом за сутки

За минувшие сутки диагноз COVID-19 официально подтвердился еще у 195 кузбассовцев. Новые зараженные проживают в следующих муниципалитетах:
Кемерово – 39, Новокузнецк – 33, Междуреченск – 20, Ленинск-Кузнецкий – 18, Мыски – 17, Киселевск – 14, Белово – 12, Анжеро-Судженск – 8, Кемеровский МО – 6, Березовский – 5, Калтан – 5, Прокопьевск – 4, Новокузнецкий МР – 3, Осинники – 2, Промышленновский МО – 2, Краснобродский – 1, Тайга – 1, Мариинский МР – 1, Прокопьевский МО – 1, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яшкинский МО – 1.
Среди зараженных пациентов также были зафиксированы случаи смерти. Всего к настоящему моменту после заболевания скончались 874 человек. Число случаев заражения с начала пандемии достигло 42 045, количество выздоровевших при этом увеличилось до 39 402.
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