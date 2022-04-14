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Более 180 кузбассовцев заразились "Омикрон"-штаммом

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Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о новых случаях заражения штамом "Омикрон" и ОРВИ.

За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ составила 9 500 зарегистрированных случаев. Это на 32,2% ниже эпидемического порога.


У одного из больных был выявлен вирус гриппа В, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

– При проведении молекулярно – генетического мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции в Кемеровской области <...> на 11.04.2022 выявлен геновариант SARS –CoV-2 "Омикрон" у 185 лиц, – сказано в сообщении.

Из них 183 человека перенесли заболевание в форме ОРВИ, два пациента госпитализированы.


Напомним, ранее cуточный прирост заболевших COVID-19 резко снизился в Кузбассе, однако сразу трое кузбассовцев скончались.

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