За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ составила 9 500 зарегистрированных случаев. Это на 32,2% ниже эпидемического порога.
У одного из больных был выявлен вирус гриппа В, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
– При проведении молекулярно – генетического мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции в Кемеровской области <...> на 11.04.2022 выявлен геновариант SARS –CoV-2 "Омикрон" у 185 лиц, – сказано в сообщении.
Из них 183 человека перенесли заболевание в форме ОРВИ, два пациента госпитализированы.
Напомним, ранее cуточный прирост заболевших COVID-19 резко снизился в Кузбассе, однако сразу трое кузбассовцев скончались.
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