Более 170 кузбассовцев за сутки пополнили списки зараженных COVID-19

По данным на утро 29 августа, на территории Кузбасса заразились коронавирусом еще 176 человек. Таким образом, общее количество заболевших достигло 51 521.

В правительственном Telegram-канале сообщили, что новые случаи заболевания COVID-19 были зафиксированы в следующих муниципалитетах региона:

Новокузнецк-36, Кемерово-34, Междуреченск-15, Прокопьевск-14, Мыски-13, Белово-12, Осинники-6, по 5-А-С, Киселевск, Юрга и Таштагольский МР, по 4-Полысаево, Беловский МР и Яшкинский МР, по 3- Тайга и Гурьевский МР, по 2-Березовский, Калтан и Промышленновский МО, по 1-Л-К и Новокузнецкий МР

Также за сутки увеличилось и количество случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. При этом всего с начала пандемии справились с болезнью и покинули больницы 48 469 человек. Получают лечение 1 698 кузбассовцев, 10 908 - остаются под наблюдением врачей.