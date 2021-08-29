Более 170 кузбассовцев за сутки пополнили списки зараженных COVID-19

0
Фото:  

Количество случаев заражения коронавирусом в Кемеровской области увеличилось. Власти сообщили подробности.

По данным на утро 29 августа, на территории Кузбасса заразились коронавирусом еще 176 человек. Таким образом, общее количество заболевших достигло 51 521.


В правительственном Telegram-канале сообщили, что новые случаи заболевания COVID-19 были зафиксированы в следующих муниципалитетах региона:


Новокузнецк-36, Кемерово-34, Междуреченск-15, Прокопьевск-14, Мыски-13, Белово-12, Осинники-6, по 5-А-С, Киселевск, Юрга и Таштагольский МР, по 4-Полысаево, Беловский МР и Яшкинский МР, по 3- Тайга и Гурьевский МР, по 2-Березовский, Калтан и Промышленновский МО, по 1-Л-К и Новокузнецкий МР


Также за сутки увеличилось и количество случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. При этом всего с начала пандемии справились с болезнью и покинули больницы 48 469 человек. Получают лечение 1 698 кузбассовцев, 10 908 - остаются под наблюдением врачей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28455

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined