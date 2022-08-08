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Более 150 водителей понесут наказание после рейда на кемеровских дорогах

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Накануне в столице Кузбасса правоохранители провели по городу рейд, в результате которого к ответственности за различные нарушения ПДД были привлечены более 150 человек. Подробности AVOKADO сообщили в кемеровской ГИБДД.

Всего по итогам рейда в столице Кузбасса за нарушением ПДД были пойманы свыше 150 водителей. Так, за тонировку стражи закона привлекли к ответственности более 50 автовладельцев, еще 30 попались на нарушении правил маневрирования, расположения ТС на проезжей части, не предоставления преимущества другим участникам движения.


Также зафиксировано более 10 нарушений правил парковки или стоянки, зарегистрировано 13 фактов несоблюдения очередности проезда перекрестков, еще 10 за отсутствия у водителей полиса ОСАГО. За время проведения рейда 9 автомобилей помещены на специальную охраняемую стоянку.


Штрафы получили и пешеходы, кто перебегал проезжую часть вне "зебры" или в зоне его видимости. Так, инспекторы привлекли к ответственности 10 пеших участников дорожного движения.

Да!
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