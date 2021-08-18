Более 150 кузбассовцев пополнили статистику заболеваемости COVID-19 за сутки

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Власти Кузбасса сообщили подробности о суточном распространении коронавируса в регионе. Количество зараженных увеличилось более чем на 150 человек.

Согласно данным на утро 18 августа, в Кемеровской области официально подтвердились еще 184 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольший прирост зафиксирован в Кемерове и Новокузнецке.


Новокузнецк-36, Кемерово-35, Междуреченск-18, Юрга-14, Прокопьевск-11, Л-К-10, Белово-9, по 7-Мыски и Осинники, Юргинский МО-6, по 5-А-С, Полысаево и Л-К МО, Калтан-4, Гурьевский МР-3, по 2-Тайга, Таштагольский МР и Тисульский МР, по 1-Новокузнецкий МР, Промышленновский МО и Яшкинский МР.


Общее количество случаев заражения COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 49 541. Из них 46 668 выздоровели, а 1 070 - скончались. Последний показатель за минувшие 24 часа также увеличился.

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