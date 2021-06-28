Более 150 человек пополнили списки зараженных COVID-19 в Кузбассе за сутки

За минувшие сутки на территории Кемеровской области официально подтверждено заражения коронавирусом еще у 161 человека. Больше всех заболевших выявили в южной столице Кузбасса:
- Новокузнецк - 43,
- Кемерово - 18,
- Междуреченск - 12,
- Юрга - 11,
- Мыски - 9,
- Березовский - 8,
- Анжеро-Судженск - 7,
- Белово, Ленинск-Кузнецкий и Осинники - по 6,
- Калтан - 5,
- Киселевск и Яйский МР - по 4,
- Ленинск-Кузнецкий МР, Топкинский МО и Яшкинский МР - по 3,
- Прокопьевск, Беловский МР, Новокузнецкий МР, Прокопьевский МО, Промышленновский МО и Чебулинский МО - по 2,
- Юргинский МО - 1.
Также стало известно о новых умерших среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе умерли 808 человек. Общее количество случаев заражения достигло 39 791 при 37 677 выздоровевших.
В настоящее время на лечении остаются 1 306 пациентов, а под наблюдением в стационарах и на дому - 5 673.
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