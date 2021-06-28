Более 150 человек пополнили списки зараженных COVID-19 в Кузбассе за сутки

За минувшие сутки на территории Кемеровской области официально подтверждено заражения коронавирусом еще у 161 человека. Больше всех заболевших выявили в южной столице Кузбасса:

Новокузнецк - 43,

Кемерово - 18,

Междуреченск - 12,

Юрга - 11,

Мыски - 9,

Березовский - 8,

Анжеро-Судженск - 7,

Белово, Ленинск-Кузнецкий и Осинники - по 6,

Калтан - 5,

Киселевск и Яйский МР - по 4,

Ленинск-Кузнецкий МР, Топкинский МО и Яшкинский МР - по 3,

Прокопьевск, Беловский МР, Новокузнецкий МР, Прокопьевский МО, Промышленновский МО и Чебулинский МО - по 2,

Юргинский МО - 1.

Также стало известно о новых умерших среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе умерли 808 человек. Общее количество случаев заражения достигло 39 791 при 37 677 выздоровевших.

В настоящее время на лечении остаются 1 306 пациентов, а под наблюдением в стационарах и на дому - 5 673.