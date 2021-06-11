Более 15 тыс кузбассовцев стали жертвами таежных кровопийц

С начала сезона в кузбасские медучреждения обратились 15 431 человек с жалобами на атаку клещей. При этом четвертая часть от числа пострадавших — дети и подростки.

Эксперты заверили, что за время активности таежных кровопийц в регионе были проведены исследования 7559 клещей, которые удалось снять с пострадавших. Возбудителями клещевого энцефалита оказались 242 особи.

Что касается других инфекций, то при исследовании 4188 насекомых в 1026 клещах обнаружен боррелиоз, в 61 членистоногих— возбудитель анаплазмоза, а в 105 паукообразных — возбудитель эрлихиоза.

С подозрением на клещевые инфекции в Кемеровской области госпитализированы 75 граждан. Один пациент пребывает в больнице с диагнозом "моноцитарный эрлихиоз человека".