Более 15 точек ярмарочной торговли откроются в Кемерове

В администрации Кемерова сообщили об определении мест в городе, где будут организованы места для ярмарочной торговли. В указанных точках владельцы собственных огородов смогут продавать излишки сельхоз продукции.

Всего определено 17 таких мест в разных районах Кемерова:

пр. Ленина, севернее здания № 75;

пр. Октябрьский, южнее здания № 68;

пр. Химиков, юго-западнее здания № 41;

ул. Марковцева, юго-западнее здания № 20;

пр. Ленина, юго-западнее здания № 116;

пер. Щетинкина, юго-восточнее здания № 16;

пр. Кузнецкий, южнее здания № 108;

ул. В.Волошиной, юго-западнее здания № 15;

б-р Сосновый, здание № 3/1;

пр. Шахтеров, северо-восточнее здания № 111;

пр. Шахтеров, между зданиями № 65 и № 65а;

ул. Леонова, 13;

ул. Инициативная, 35;

ул. Халтурина, западнее здания № 37а;

б-р Осенний, южнее здания № 1;

ул. Варяжская, между зданиями № 15 и № 17;

ул. Стахановская, восточнее здания № 23а.

В мэрии напомнили, что торговля в неустановленном месте влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 2 500 до 5 000 рублей для граждан, от 5 000 до 10 000 рублей - для должностных лиц и ИП, от 10 000 до 50 000 рублей - для юридических лиц.