Более 15 точек ярмарочной торговли откроются в Кемерове

В администрации Кемерова сообщили об определении мест в городе, где будут организованы места для ярмарочной торговли. В указанных точках владельцы собственных огородов смогут продавать излишки сельхоз продукции.
Всего определено 17 таких мест в разных районах Кемерова:
- пр. Ленина, севернее здания № 75;
- пр. Октябрьский, южнее здания № 68;
- пр. Химиков, юго-западнее здания № 41;
- ул. Марковцева, юго-западнее здания № 20;
- пр. Ленина, юго-западнее здания № 116;
- пер. Щетинкина, юго-восточнее здания № 16;
- пр. Кузнецкий, южнее здания № 108;
- ул. В.Волошиной, юго-западнее здания № 15;
- б-р Сосновый, здание № 3/1;
- пр. Шахтеров, северо-восточнее здания № 111;
- пр. Шахтеров, между зданиями № 65 и № 65а;
- ул. Леонова, 13;
- ул. Инициативная, 35;
- ул. Халтурина, западнее здания № 37а;
- б-р Осенний, южнее здания № 1;
- ул. Варяжская, между зданиями № 15 и № 17;
- ул. Стахановская, восточнее здания № 23а.
В мэрии напомнили, что торговля в неустановленном месте влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 2 500 до 5 000 рублей для граждан, от 5 000 до 10 000 рублей - для должностных лиц и ИП, от 10 000 до 50 000 рублей - для юридических лиц.
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