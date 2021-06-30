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Более 14 тысяч человек поставили прививку от COVID-19 за сутки в Кузбассе

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Очередной рекорд по количеству вакцинированных за день был установлен в Кемеровской области. О течении прививочной кампании сообщили в администрации правительства региона.

Исходя из данных, которые были распространены властями, известно, что в минувший понедельник, 28 июня, в Кемеровской области вакцинировались от COVID-19 14 150 человек, 6 683 из которых – медработники, 2 969 – трудящиеся в сфере образования, 2 134 – персонал промышленных предприятий.


Уточняется, что во вторник, 29 июня, в Кузбасс поступило еще 3 тысячи доз «Спутника V». Всего в муниципалитетах региона имеется 49 209 доз вакцины. Еще 25 тысяч доз препарата прибудут в регион до конца недели.


Одновременно с этим, в публикации властей приводится цитата замминистра здравоохранения региона Юлии Брежневой, которая отметила, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе остается напряженной. Также она указала на то, что к текущему моменту в перепрофилированных отделениях были развернуты 2 718 коек, на момент публикации 20% из них были свободны. Подготовлены для приема пациентов около 500 коек. Сообщила чиновница и о том, что подключены к аппаратам ИВЛ 112 человек, уточнив, что ранее никто из них не был привит.


Напомним, что предыдущим рекордом суточной вакцинации в Кузбассе были 8 тысяч прививок, поставленных за один день. Новость с соответствующим содержанием публиковалась на нашем сайте.

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