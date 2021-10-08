Более 130 кузбасских семей получат жилье

132 молодые семьи из Кемеровской области в скором времени смогут заехать в новые квартиры. Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте министерства строительства Кузбасса.

Представители органа государственного управления указали, что реализация данной программы обойдется в 113,2 миллиона рублей. Также из данных в публикации следует, что за период на 1 октября на приобретение жилья оплачено 129 свидетельств, что составляет 97% от годового плана.

Участие в программе приняли 30 территорий региона, а 28 из них уже полностью реализовали выданные свидетельства.