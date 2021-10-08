Более 130 кузбасских семей получат жилье

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Некоторые молодые кузбасские семьи в скором времени смогут отпраздновать новоселье в новом жилье. Подробности выдачи квартир рассказали в Минстрое области.

132 молодые семьи из Кемеровской области в скором времени смогут заехать в новые квартиры. Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте министерства строительства Кузбасса.


Представители органа государственного управления указали, что реализация данной программы обойдется в 113,2 миллиона рублей. Также из данных в публикации следует, что за период на 1 октября на приобретение жилья оплачено 129 свидетельств, что составляет 97% от годового плана.


Участие в программе приняли 30 территорий региона, а 28 из них уже полностью реализовали выданные свидетельства.

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