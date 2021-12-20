Более 120 млн рублей пойдут на благоустройство Кемерова

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Власти столицы Кузбасса ищут организацию, которая займется благоустройством трех районов города.

На официальном портале госзакупок появился электронный аукцион, объявленный администрацией Кемерово. Объектом торгов стали работы по содержанию объектов озеленения и элементов благоустройства. Согласно прикрепленным документам, в контракт включены три района города: Центральный, Заводский и Ленинский. Победитель аукциона должен будет следить за состоянием пешеходных дорожек, цветников, газонов, осуществлять уход за деревьями и кустарниками. Среди прочего, необходимо поддерживать в должном состоянии урны, спортивные и детские площадки.


Начальная цена составила 124 967 549 рублей. Победитель торгов будет определен 29 декабря.

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