Более 120 млн рублей пойдут на благоустройство Кемерова

На официальном портале госзакупок появился электронный аукцион, объявленный администрацией Кемерово. Объектом торгов стали работы по содержанию объектов озеленения и элементов благоустройства. Согласно прикрепленным документам, в контракт включены три района города: Центральный, Заводский и Ленинский. Победитель аукциона должен будет следить за состоянием пешеходных дорожек, цветников, газонов, осуществлять уход за деревьями и кустарниками. Среди прочего, необходимо поддерживать в должном состоянии урны, спортивные и детские площадки.
Начальная цена составила 124 967 549 рублей. Победитель торгов будет определен 29 декабря.
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