Более 100 тысяч кузбассовцев лишились права выезда за пределы РФ

Сообщается, что за период с января по сентябрь 2021 года судебные приставы вынесли 107 732 постановления об ограничении должника в праве выезда за границу. Из них 29 396 человек были лишены возможности выехать из страны за долги по алиментам. Таким образом, под санкции попал каждый пятидесятый кузбассовец.
– Сумма задолженности по исполнительным производствам, в рамках которых вынесены ограничения, составляет 37,6 млн. руб, – сообщают в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.
Срок действия ограничения составляет полгода с момента вынесения.
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