Более 100 тысяч кузбассовцев лишились права выезда за пределы РФ

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Правоохранители опубликовали данные о жителях Кемеровской области, которым был запрещен выезд за пределы России. Под ограничения попали 107 732 человека.

Сообщается, что за период с января по сентябрь 2021 года судебные приставы вынесли 107 732 постановления об ограничении должника в праве выезда за границу. Из них 29 396 человек были лишены возможности выехать из страны за долги по алиментам. Таким образом, под санкции попал каждый пятидесятый кузбассовец.

– Сумма задолженности по исполнительным производствам, в рамках которых вынесены ограничения, составляет 37,6 млн. руб, – сообщают в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Срок действия ограничения составляет полгода с момента вынесения.

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