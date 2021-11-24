Более 100 тысяч гектаров земли в Кузбассе вернется в сельхозоборот

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о планах на неиспользуемые участки земли.

Во время выступления с бюджетным посланием Сергей Цивилев рассказал, что в регионе будут возвращены в оборот земли, которые сейчас активно не используются. Глава области отметил, что процесс уже идет, и с 2018 по 2021 год начали использоваться 67,7 тысячи гектаров земли.

— В следующие три года ( с 2022 по 2024 годы — прим. ред.) мы введем в оборот и засеем еще 100 тысяч гектаров, — заявил Сергей Цивилев.

Губернатор разъяснил, что данные земли были потеряны для сельского хозяйства в период развала Советского Союза.

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