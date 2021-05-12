Более 100 тысяч детей в Кузбассе смогут отправиться в летние лагеря в 2021 году

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Организацией детского отдыха займутся почти 800 лагерей разных типов в Кемеровской области. На летнюю оздоровительную компанию в регионе выделили более 300 миллионов рублей.

В 2021 году более 100 тысяч юных кузбассовцев смогут летом отдохнуть в специализированных лагерях и санаториях региона. Всего для посещения будет доступно 789 оздоровительных учреждений в области. Среди них: загородные, труда и отдыха, дневного пребывания и палаточные лагеря.


В Министерстве образования и науки Кузбасса также отметили, что дети в этом году смогут выехать на отдых и за пределы региона.

- На организацию оздоровительной кампании в этом году выделяем более 318 миллионов рублей из консолидированного бюджета, - приводят цитату губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в министерстве.

Уточняется, что впервые в этом году родители-кузбассовцы смогут получить «кешбэк» за отдых детей. Вернуть можно будет до 50% стоимости путевки. Однако, как уточнил глава региона, для получения указанной выплаты необходимо, чтобы лагерь был внесен в реестр на получение соответствующей льготы.

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