Более 100 нарушений законодательства были выявлены на Томи с начала навигации в Кузбассе

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За время, прошедшее со старта навигационного сезона в Кемеровской области, правоохранители привлекли к ответственности множественное число горожан, нарушивших административное законодательство на воде.

За указанный промежуток времени сотрудники транспортной полиции более 40 раз выходили на Томь, использую служебные катера транспортной полиции. За время рейдов были установлены 8 человек, управлявших маломерными судами в состоянии алкогольного опьянения. В их отношении были выписаны протоколы по ч. 1 ст. 11.9 КоАП РФ. Горожанам грозит штраф до двух тысяч рублей либо лишение права на управление судном на срок до двух лет.


Еще 98 нарушений были выявлены в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Так, 71 человек припарковал свой автомобиль ближе 200 метров от берега реки. В отношении всех нарушителей был составлен протокол по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ


27 раз кузбассовцы были уличены в том, что нарушили правила, регламентирующие рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира. Горожане рыбачили с использованием сетей, «пауков», «иконок», бредней и острог. Всего было изъято 1 370 метров сетей, а также 97 экземпляров пойманной рыбы. Отмечается, что животные, которых полицейские забрали у горожан, были разных пород.

Видео: УТ МВД России по СФО

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