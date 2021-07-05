Более 100 нарушений законодательства были выявлены на Томи с начала навигации в Кузбассе

За указанный промежуток времени сотрудники транспортной полиции более 40 раз выходили на Томь, использую служебные катера транспортной полиции. За время рейдов были установлены 8 человек, управлявших маломерными судами в состоянии алкогольного опьянения. В их отношении были выписаны протоколы по ч. 1 ст. 11.9 КоАП РФ. Горожанам грозит штраф до двух тысяч рублей либо лишение права на управление судном на срок до двух лет.

Еще 98 нарушений были выявлены в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Так, 71 человек припарковал свой автомобиль ближе 200 метров от берега реки. В отношении всех нарушителей был составлен протокол по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ

27 раз кузбассовцы были уличены в том, что нарушили правила, регламентирующие рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира. Горожане рыбачили с использованием сетей, «пауков», «иконок», бредней и острог. Всего было изъято 1 370 метров сетей, а также 97 экземпляров пойманной рыбы. Отмечается, что животные, которых полицейские забрали у горожан, были разных пород.