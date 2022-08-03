Более 100 млн рублей пойдут на реконструкцию драмтеатра в Кузбассе

На официальном портале госзакупок появился аукцион, инициированный Министерством строительства Кузбасса. Власти региона начали поиск подрядчика, который займется реставрацией здания драмтеатра в Прокопьевске. Данный объект имеет статус памятника архитектуры регионального значения.
Из прикрепленных к торгам документов следует, что исполнитель должен будет восстановить обивки поручней и потолочное панно в зрительном зале. Также специалисты установят освещение и оборудование для усиления звука. Все работы должны быть завершены до 20 декабря 2022 года, а запрашиваемая гарантия на них составила пять лет.
Стартовая цена аукциона – 100 246 989,58 рублей.
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