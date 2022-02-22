Более 100 младенцев появились на свет в кемеровском роддоме за неделю

0
Фото:  

За минувшую неделю в роддоме кузбасской столицы на свет появились 106 детей: 54 мальчиков и 52 девочки.

По данным работников Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева, за минувшие семь дней в медицинском учреждении появились на свет 106 детей. При этом число новорожденных мальчиков, хоть и не значительно, но все-таки превысило количество девочек.

– На минувшей неделе в нашем перинатальном центре встретились со своими мамочками 52 девочки-кокетки и 54 красавца-мальчика, – прокомментировали в перинатальном центре.

Отмечается, что санпропускник работает в круглосуточном режиме.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33931

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined