Более 100 младенцев появились на свет в кемеровском роддоме за неделю

По данным работников Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева, за минувшие семь дней в медицинском учреждении появились на свет 106 детей. При этом число новорожденных мальчиков, хоть и не значительно, но все-таки превысило количество девочек.
– На минувшей неделе в нашем перинатальном центре встретились со своими мамочками 52 девочки-кокетки и 54 красавца-мальчика, – прокомментировали в перинатальном центре.
Отмечается, что санпропускник работает в круглосуточном режиме.
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