Более 100 квартир в Кемерове отойдут в собственность властям

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Власти областной столицы Кузбасса опубликовали постановление о масштабном изъятии квартир в домах, подлежащих сносу.

Согласно опубликованному кемеровской мэрией постановлению, власти изымут 104 квартиры в домах, расположенных сразу на нескольких улицах города. Земельные участки также перейдут в собственность местного правительства.

– Изъять для муниципальных нужд города Кемерово путем предоставления возмещения земельные участки и (или) расположенные на нем объекты недвижимости согласно приложению к настоящему постановлению, – следует из текста постановления.

В список вошли земли и жилища на улицах: Брянская, Гагарина, Сибиряков-Гвардейцев, Каменская, Коксохимическая, Тухачевского, Энергетиков и Пионерском бульваре.


Отдельно власти отметили, что в течение 10 дней копии постановления отправят правообладателям изымаемой недвижимости. Исполнение поручения взято под личный контроль мэра Кемерова Ильи Середюка.

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