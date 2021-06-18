Более 100 кузбассовцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на утро 18 июня, в Кузбассе заболевание COVID-19 подтвердилось еще у 102 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболели 38 328 граждан.

Новые зараженные распределяются по муниципалитетам следующим образом:

Кемерово – 33, Новокузнецк – 12, Междуреченск – 9, Юрга – 9, Осинники – 8, Прокопьевск – 7, Кемеровский МО – 4, Гурьевский МО – 3, Белово – 2, Калтан – 2, Мыски – 2, Таштагольский МР – 2, Анжеро-Судженск – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МР – 1, Прокопьевский МО – 1, Промышленновский МО – 1, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яшкинский МО – 1.

За сутки также зарегистрированы новые случаи смерти. Общее число умерших пациентов с COVID-19 достигло 768.