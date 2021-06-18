Более 100 кузбассовцев заразились коронавирусом за сутки

0
Фото:  

Медики зафиксировали в Кемеровской области новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

По данным на утро 18 июня, в Кузбассе заболевание COVID-19 подтвердилось еще у 102 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболели 38 328 граждан.


Новые зараженные распределяются по муниципалитетам следующим образом:


Кемерово – 33, Новокузнецк – 12, Междуреченск – 9, Юрга – 9, Осинники – 8, Прокопьевск – 7, Кемеровский МО – 4, Гурьевский МО – 3, Белово – 2, Калтан – 2, Мыски – 2, Таштагольский МР – 2, Анжеро-Судженск – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МР – 1, Прокопьевский МО – 1, Промышленновский МО – 1, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яшкинский МО – 1.


За сутки также зарегистрированы новые случаи смерти. Общее число умерших пациентов с COVID-19 достигло 768.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26157

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined