Более 100 человек экстренно покинули загоревшуюся многоэтажку в Кемерове

Сегодня, 24 мая, в 05:27 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Ворошилова в Кемерове. К моменту прибытия огнеборцев из окон квартиры на седьмом этаже шел дым, а на последних этажах в подъезде наблюдалось сильное задымление. Успели самостоятельно эвакуироваться 80 человек, спасатели вывели из здания еще 26 человек, пять из которых ‒ дети.

В результате пожара в квартире на седьмом этаже обгорели стены, мебель и вещи на площади в 20 м². Пожар был ликвидирован в 05:59, к тушению привлекались 35 человек и десять единиц техники, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу. Причина возгорания будет установлена.

По данным местных СМИ, пожар оказался смертельным. Корреспондент AVOKADO обратился в СУ СК РФ по Кемеровской области за комментарием. Информация уточняется.