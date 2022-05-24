Более 100 человек экстренно покинули загоревшуюся многоэтажку в Кемерове

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Массовая эвакуация горожан произошла из-за возгорания в многоэтажном доме в кузбасской столице.

Сегодня, 24 мая, в 05:27 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Ворошилова в Кемерове. К моменту прибытия огнеборцев из окон квартиры на седьмом этаже шел дым, а на последних этажах в подъезде наблюдалось сильное задымление. Успели самостоятельно эвакуироваться 80 человек, спасатели вывели из здания еще 26 человек, пять из которых ‒ дети.


В результате пожара в квартире на седьмом этаже обгорели стены, мебель и вещи на площади в 20 м². Пожар был ликвидирован в 05:59, к тушению привлекались 35 человек и десять единиц техники, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу. Причина возгорания будет установлена.


По данным местных СМИ, пожар оказался смертельным. Корреспондент AVOKADO обратился в СУ СК РФ по Кемеровской области за комментарием. Информация уточняется.

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