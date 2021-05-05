Более 100 человек были привлечены к административной ответственности из-за нарушений противопожарного режима в Кузбассе

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120 административных дел было возбуждено в отношении жителей Кемеровской области, нарушивших особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС усилил контроль за соблюдением соответствующих требований.

Особый противопожарный режим, введенный ранее на территории Кузбасса, продолжает действовать в регионе. Напомним, что в период, когда он вводится в области, жителям шахтерского края запрещается проведение различных пожароопасных работ, в которые входят: сжигание стерни, мусора и разведение костров.


В рамках режима также на территории проводятся и профилактические рейды в частном жилом секторе. К текущему моменту были выявлены уже десятки нарушителей.

- По данным специалистов надзорной деятельности, с начала особого режима возбуждено 120 административных дел, связанных с нарушением требований пожарной безопасности, нарушителям выписано 90 штрафов, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС Кузбасса.

Также в МЧС напомнили о штрафных санкциях, которые могут грозить тем, кто создают пожароопасные ситуации: должностных лиц могут обязать выплатить от 15 до 30 тысяч рублей за нарушение, юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 200 до 400 тысяч рублей, граждане за аналогичное деяние могут получить штраф, размер которого составит от 2 до 4 тысяч рублей.


Ранее мы сообщали о том, что в Кузбассе начал действовать особый противопожарный режим. В новости с соответствующим содержанием мы подробно описали ограничения, которые были введены в Кузбассе.

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