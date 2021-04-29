Более 10 тысяч человек заразились ОРВИ за неделю в Кузбассе

Таким образом, из публикации на сайте кузбасского Роспотребнадзора стало известно, что на территории региона острыми респираторными вирусными инфекциями заразились еще 10,8 тысяч человек. Статистика, распространенная специалистами, была подведена за период с 19 по 25 апреля.

Исходя из показателей, которые были зафиксированы экспертами, в регионе заболеваемость ОРВИ совокупного населения ниже эпидемического порога на 39,5 %, уточнили в Управлении.

Также отмечается, что в области продолжается мониторинг за циркуляцией респираторных вирусов. В его рамках было проведено исследование клинических материалов от 32 зараженных ОРВИ. Было установлено, что этиологический фактор присутствует в 15 случаях. Заражения же произошли из-за негриппозных вирусов.

- По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в странах Северного полушария, в том числе в Российской Федерации, заболеваемость ОРВИ в настоящее время носит межэпидемический характер, - отметили в Роспотребнадзоре.

Также в Управлении поделились данными о заболеваемости COVID-19 в Кузбассе. За минувшую неделю было выявлено еще 473 случая заражения инфекцией. Указанные показатели говорят о том, что уровень заболеваемости заразным вирусом вырос на 2,8% в регионе.

В этой связи специалисты надзорного ведомства призывают всех жителей области продолжать придерживаться правил, направленных на предупреждение распространения коронавируса.