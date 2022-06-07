Более 10 шаттлов доставят кемеровчан до Московской площади 12 июня

В грядущее воскресенье, 12 июня, шаттлы будут доставлять кемеровчан до Московской площади, где пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню города и Дню России. Отправление 13 единиц транспорта будет осуществляться с Летнего вокзала, из Рудничного района и от улицы Кирова.

Маршрут №300 будет следовать: д.п. "Центральный", проспкт Ленина, улица Терешковой, проспект Притомский, Ледовый дворец Кузбасса в прямом и обратном направлениях.

Маршрут №301 в прямом направлении: остановка "Сельская больница", проспект Шахтеров,

остановка "ДК Шахтеров", проспект Шахтеров, ул.ца Терешковой, проспект Притомский, Ледовый дворец Кузбасса; в обратном направлении: Ледовый дворец Кузбасса, проспект Притомский, улица Терешковой, проспект Шахтеров, остановка "Сельская больница".

Маршрут №302 будет следовать в прямом направлении: остановка "Универсам № 1", проспект Советский, улица 50 лет Октября, улица Васильева, улица Красная, проспект Советский, проспект Октябрьский, улица Терешковой, проспект Притомский, Ледовый дворец Кузбасса; в обратном направлении: Ледовый дворец Кузбасса, проспект Притомский, улица Терешковой, проспект Октябрьский, проспект Советский, остановка улица Кирова, сообщают в пресс-службе мэрии кузбасской столицы.

Что касается городского транспорта, то 12 июня автобусы и трамваи будут работать по расписанию воскресного дня, а троллейбусы и маршрутки – по расписанию будней. Кроме того, часть маршрутов (№88, №84, №90а) будет отменена с 15:00 часов из-за ограничения движения по Притомскому проспекту.

Ранее власти Кемерова обнародовали план мероприятий на 12 июня.