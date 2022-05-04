Более 10 кузбассовцев экстренно покинули жилой дом из-за курильщика

Инцидент произошел утром 4 мая в Белове. В экстренные службы поступил сигнал о том, что в одном из четырехэтажных домов на улице Советской возникло возгорание. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений из окна на последнем этаже шел дым. Из квартиры, где произошел пожар, был спасен один человек, еще 13 жильцов дома были эвакуированы.

Одновременно с этим огнеборцы ликвидировали источник возгорания. Огонь повредил мебель в квартире на площади в два квадратных метра, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.