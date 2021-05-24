Более 10 человек остались без авто на въезде в Кемерово из-за своих долгов

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11 человек продолжили движение без машин после поездки по магистрали. Транспорт водителей изъяли из-за их задолженностей.

Рейд провели сотрудники ГИБДД совместно с УФССП в Кузбассе. Горожан за рулем останавливали для их проверки на организованном мобильном пункте на участке магистрали Кемерово – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово при въезде в город.

- Сотрудники ГИБДД с помощью специализированного программного комплекса определяли должников, а судебные приставы принимали соответствующие меры, - уточнили в пресс-службе УФССП Кузбасса.

Таким образом, всего в ходе мероприятия было осмотрено 48 машин. Судебные приставы составили 15 актов описи и ареста, 11 из них в отношении транспортных средств. Общая сумма всех транспортных средств составляет 8,1 миллиона рублей. Пятеро же решили, что смогут рассчитаться с долгом на месте – кузбассовцы в общей сложности отдали 20 тысяч рублей.


Должники могут лишиться своих авто навсегда, если их задолженность не будет ликвидирован в течении 10 дней после ареста имущества – машины буду реализованы в счет погашения долга.

Да!
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