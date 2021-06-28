Более 10 000 старшеклассников выпустились из кузбасских школ

Выпускные балы состоялись в Кузбассе в минувшую субботу, 26 июня. За 2021 год аттестаты о школьном образовании получили 10 282 выпускников 369 школ Кемеровской области.

При этом из общего числа 910 молодых уроженцев шахтерской земли получили знаки "Отличник Кузбасса", который в прошлом году пришел на смену региональным медалям за отличную учебу: 682 человека награждены золотым знаком и 228 – серебряным, рассказали в администрации области.

Стоит отметить, что выпускные прошли с соблюдением мер по противодействию инфекции COVID-19: либо на улице, либо в помещении с соблюдением рекомендованной нормы по количеству участников и масочного режима.

Что касается ЕГЭ, на данный момент 73 человека сдали экзамены на 100 баллов: 25 – по русскому языку, 24 – по литературе, девять – по физике, шесть – по истории, пять – по химии, четыре – по географии. Около четырех тысяч выпускников получили 80-99 баллов.