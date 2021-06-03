Более 10 000 кузбассовцев стали жертвами кровососущих паразитов в текущем году

0
Фото:  

Клещи с начала активности атаковали уже несколько тысяч жителей Кемеровской области. Только за последнюю неделю жертвами паразитов стали около 3,5 тысяч человек в регионе.

За 2021 год в больницы Кузбасса обратились уже 10 840 человек, в том числе 2 491 несовершеннолетний с жалобами на укусы клещей. Однако за последнюю неделю жертвами кровопийц стали еще 3 487 кузбассовцев (в т.ч. 698 детей).


Эксперты проводят исследование снятых с пациентов паразитов на наличие в них возбудителей опасных заболеваний. Так, из 5 059 обследованных в этом году паукообразных переносчиками клещевого энцефалита были 169.


Кроме того, специалисты изучают и возможность переноса иных инфекций. Из 2 758 образцов 712 были носителями клещевого боррелиоза, 49 — анаплазмоза, 68 могли заразить людей эрлихиозом. Один такой случай все же зафиксирован: кузбассовец получил от клеща моноцитарный эрлихиоз. Еще 46 жителей области попали в больницы с подозрением на данные заболевания. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.


Кузбассовцам напоминают, что лучшая профилактика клещевого энцефалита – это предотвращение присасывания клеща.


Ранее мы сообщали о жалобах кемеровчан на дефицит сведений о пунктах помощи при укусе клеща.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25666

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined