Более 10 000 кузбассовцев стали жертвами кровососущих паразитов в текущем году

За 2021 год в больницы Кузбасса обратились уже 10 840 человек, в том числе 2 491 несовершеннолетний с жалобами на укусы клещей. Однако за последнюю неделю жертвами кровопийц стали еще 3 487 кузбассовцев (в т.ч. 698 детей).

Эксперты проводят исследование снятых с пациентов паразитов на наличие в них возбудителей опасных заболеваний. Так, из 5 059 обследованных в этом году паукообразных переносчиками клещевого энцефалита были 169.

Кроме того, специалисты изучают и возможность переноса иных инфекций. Из 2 758 образцов 712 были носителями клещевого боррелиоза, 49 — анаплазмоза, 68 могли заразить людей эрлихиозом. Один такой случай все же зафиксирован: кузбассовец получил от клеща моноцитарный эрлихиоз. Еще 46 жителей области попали в больницы с подозрением на данные заболевания. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Кузбассовцам напоминают, что лучшая профилактика клещевого энцефалита – это предотвращение присасывания клеща.

Ранее мы сообщали о жалобах кемеровчан на дефицит сведений о пунктах помощи при укусе клеща.