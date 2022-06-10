Более 1 млрд рублей пойдут на обновление трамвайного маршрута в Кемерове

Российские власти собираются выделить Кузбассу льготный кредит на почти 2,7 млрд рублей. По информации Министерства финансов региона, 2 695,613 млн будут направлены на два проекта. Часть денег – 1 496, 600 млн рублей – будут направлены на строительство социальной и инженерной инфраструктуры районов Кемерова.

Второй проект заключается в реконструкции трамвайного полотна и контактной сети маршрута №10. Всего на эти работы планируется направить 1 119, 013 млн рублей, сообщили VSE42.Ru в областном министерстве финансов.

При этом уточняется, что бюджетный кредит на 15 лет будет предоставлен Кузбассу в 2024-2025 годах.