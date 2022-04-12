Более 1 млн рублей пойдет на обработку кладбищ и парков Кемерова от клещей

Соответствующий аукцион, иницированный администрацией Кемерова, появился на официальном портале Госзакупок. Согласно прикрепленным к нему документам, победитель торгов должен будет обработать от клещей территорию общей площадью в 298,9 га. Среди прочего, в нее включены парки, лесной массив в зоне отдыха "Рудничный бор", дорога к Красному озеру, а также городские кладбища.

Подрядчик должен будет выполнить работы по дезинсекции с применением растворов для уничтожения клещей. Срок выполнения ‒ до 18 июня текущего года. За свою работу победитель торгов получит 1 185 805 рублей.

Сейчас определение поставщика по данному тендеру приостановлено из-за жалобы.

Отметим, что клещи уже начали проявлять активность на территории региона. Так, новокузнечанин снял с себя сразу трех кровососов.