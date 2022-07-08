Более 1 800 кузбассовцев в июне заразились опасным вирусом из Китая

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Кузбасские медики рассказали корреспонденту AVOKADO о том, сколько человек заразилось опасным китайским вирусом за июнь 2022 года .

Как оказалось, за первый месяц лета в городе Кемерово опасная китайская инфекция подтвердилась у 423 граждан, а это неоспоримое лидерство в списке других городов региона. Второе место досталось Междуреченску с 279 инфицированными, а третье Новокузнецку, где заразились 240 человек.


Что касается других территорий шахтерского края, то там ситуация сложилась следующим образом:

  • Анжеpо-Судженск 38,
  • Беpезовский 11,
  • Гуpьевск 11,
  • Калтан 1,
  • Киселевск 54,
  • пгт. Красный Брод 14,
  • Ленинск-Кузнецкий 121,
  • Мыски 22,
  • Осинники 4,
  • Полысаево 16,
  • Пpокопьевск 111,
  • Тайга 4,
  • Таштагол 19,
  • Юpга 48,
  • Беловский p-н 9,
  • Ижмоpский p-н 6,
  • Кемеpовский p-н 32,
  • Кpапивинский p-н 29,
  • Лен-Кузнецк. p-н 10,
  • Маpиинск 33.
  • Новокузнецкий p. 28,
  • Пpокопьевский p. 7,
  • Пpомышленновс. p. 83,
  • Тисульский p-н 8,
  • Топкинский p-н 79,
  • Тяжинский p-н 8,
  • Чебулинский p-н 4,
  • Юргинский р-н 10,
  • Яйский p-н 9,
  • Яшкинский p-н 35,
  • Белово общ 39,
  • Кемерово общ 423,
  • Новокузнецк общ 240.

Стоит отметить, что в целом по области подтвердилось 1 845 случаев заболевания.

Да!
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