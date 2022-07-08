Более 1 800 кузбассовцев в июне заразились опасным вирусом из Китая

Как оказалось, за первый месяц лета в городе Кемерово опасная китайская инфекция подтвердилась у 423 граждан, а это неоспоримое лидерство в списке других городов региона. Второе место досталось Междуреченску с 279 инфицированными, а третье Новокузнецку, где заразились 240 человек.
Что касается других территорий шахтерского края, то там ситуация сложилась следующим образом:
- Анжеpо-Судженск – 38,
- Беpезовский – 11,
- Гуpьевск – 11,
- Калтан – 1,
- Киселевск – 54,
- пгт. Красный Брод – 14,
- Ленинск-Кузнецкий – 121,
- Мыски – 22,
- Осинники – 4,
- Полысаево – 16,
- Пpокопьевск – 111,
- Тайга – 4,
- Таштагол – 19,
- Юpга – 48,
- Беловский p-н – 9,
- Ижмоpский p-н – 6,
- Кемеpовский p-н – 32,
- Кpапивинский p-н 29,
- Лен-Кузнецк. p-н – 10,
- Маpиинск – 33.
- Новокузнецкий p.– 28,
- Пpокопьевский p. – 7,
- Пpомышленновс. p. – 83,
- Тисульский p-н – 8,
- Топкинский p-н – 79,
- Тяжинский p-н – 8,
- Чебулинский p-н – 4,
- Юргинский р-н – 10,
- Яйский p-н – 9,
- Яшкинский p-н – 35,
- Белово общ – 39,
- Кемерово общ – 423,
- Новокузнецк общ – 240.
Стоит отметить, что в целом по области подтвердилось 1 845 случаев заболевания.
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