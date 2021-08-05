Более 1 000 пациентов с COVID-19 скончались в Кузбассе за время пандемии

За последние сутки в Кузбассе скончались еще пять человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 на территории региона умерли 1 004 гражданина. В основном это люди старшего возраста, которые имели хронические заболевания и серьезные патологии.

- У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецком муниципальном районе.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком, - говорится в сообщении правительственного Telegram-канала.

Кроме того, медики выявили новые случаи заражения коронавирусом. К настоящему моменту их общее количество достигло 47 079. Из числа заболевших 44 146 пациентов полностью выздоровели.

Согласно данным властей, сейчас под наблюдением врачей в стационарах и на дому остаются 13 304 кузбассовца, еще 1 929 зараженных получают необходимое лечение.