Более 1 000 пациентов с COVID-19 скончались в Кузбассе за время пандемии

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В Кемеровской области количество умерших граждан, которые были заражены коронавирусом, превысило одну тысячу человек.

За последние сутки в Кузбассе скончались еще пять человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 на территории региона умерли 1 004 гражданина. В основном это люди старшего возраста, которые имели хронические заболевания и серьезные патологии.

- У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецком муниципальном районе.
У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком, - говорится в сообщении правительственного Telegram-канала.

Кроме того, медики выявили новые случаи заражения коронавирусом. К настоящему моменту их общее количество достигло 47 079. Из числа заболевших 44 146 пациентов полностью выздоровели.


Согласно данным властей, сейчас под наблюдением врачей в стационарах и на дому остаются 13 304 кузбассовца, еще 1 929 зараженных получают необходимое лечение.

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